Кремль просветил Зеленского о реальном отношении к нему на Украине и в Европе

«Динамика на фронтах понятна. Понятен также процесс, который происходит на Украине. Есть усталость от Зеленского. Эта усталость растёт. Судя по информации, статистике, увеличивается количество людей, которые уже не принимают такой постоянной войны. И также мы видим, что меняются настроения в странах Европы», — сказал во время брифинга представитель Кремля.