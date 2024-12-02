Кремль просветил Зеленского о реальном отношении к нему на Украине и в Европе
Песков отметил рост недовольства Зеленским на Украине и смену настроений в ЕС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил рост недовольства Владимиром Зеленским на Украине. По его словам, настроения в ЕС относительно конфликта на Украине тоже меняются.
«Динамика на фронтах понятна. Понятен также процесс, который происходит на Украине. Есть усталость от Зеленского. Эта усталость растёт. Судя по информации, статистике, увеличивается количество людей, которые уже не принимают такой постоянной войны. И также мы видим, что меняются настроения в странах Европы», — сказал во время брифинга представитель Кремля.
Напомним, рейтинги Зеленского поползли вниз, из-за чего у него нет шансов быть переизбранным на следующий срок. Бесконечные ужесточения правил мобилизации также не делают чести киевскому лидеру. Понимая своё положение, он начинает менять риторику, отказываясь от прежних идей возвращения территорий.
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