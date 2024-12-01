Политолог и военный эксперт Евгений Михайлов объяснил, почему в США считают Владимира Зеленского предателем. По его мнению, последние несколько месяцев президент Украины совершил ряд неверных шагов на фронте, не согласовав их с американцами. В результате новые власти Соединённых Штатов во главе с Дональдом Трампом могут найти замену нынешнему главе киевского режима.

«Зеленский лишь усугубил ситуацию, из-за чего решение конфликта с Россией мирным путём стало невозможно. А любые его действия и заявления в сторону Европы (которая пока ещё продолжает его поддерживать) сейчас направлены на эскалацию конфликта, в чём не заинтересованы новые американские лидеры, которые придут в Белый дом в январе», — заявил эксперт в интервью «Вечерней Москве».

Он отметил, что недовольство Зеленским с каждым днём растёт не только у властей, но и у простых американцев. В СМИ всё чаще появляются доказательства, что финансовая помощь США разворовывалась и неправильно использовалась. Параллельно с этим в информационном пространстве появляются новости о количестве яхт Зеленского и приближенных к нему людей.

«Особенно заметно это становится на фоне общего обнищания населения США, увеличения налогов и полного бардака, к которому привела власть демократов», — добавил Михайлов.

Эксперт считает, что сейчас республиканцы будут обвинять Зеленского во всех смертных грехах, чтобы оправдаться за действия предыдущей администрации Белого дома за откровенную коррупцию и отмывание миллиардов на Украине. По мнению политолога, американцы приложат все усилия, чтобы на место Зеленского в ближайшие месяцы пришёл более договороспособный лидер Украины.