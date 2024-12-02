Матвиенко спрогнозировала новый раунд переговоров с Украиной в 2025 году

В 2025 году может стартовать новый раунд переговоров с Украиной для завершения конфликта, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Но, по её мнению, избранный президент США Дональд Трамп может столкнуться с трудностями при реализации своего мирного плана.

«Верю ли я, что переговоры возможны? Выражу исключительно личное мнение. Считаю, вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в 2025 году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет. Это, повторяю, мой личный прогноз. Что будет дальше — посмотрим», — высказалась спикер верхней палаты российского парламента в интервью aif.ru.