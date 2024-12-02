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2 декабря, 07:09

Матвиенко спрогнозировала новый раунд переговоров с Украиной в 2025 году

Российско-украинские переговоры в Беловежской пуще в 2022 году. Обложка © t.me / БелТА

Российско-украинские переговоры в Беловежской пуще в 2022 году. Обложка © t.me / БелТА

В 2025 году может стартовать новый раунд переговоров с Украиной для завершения конфликта, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Но, по её мнению, избранный президент США Дональд Трамп может столкнуться с трудностями при реализации своего мирного плана.

«Верю ли я, что переговоры возможны? Выражу исключительно личное мнение. Считаю, вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в 2025 году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет. Это, повторяю, мой личный прогноз. Что будет дальше — посмотрим», — высказалась спикер верхней палаты российского парламента в интервью aif.ru.

По оценке Матвиенко, если команде нового президента США Дональда Трампа удастся в ближайшее время стать стороной переговоров, это ещё не будет ничего значить. Она полагает, что «глубинное государство» попытается помешать его команде добиться мира. Лидеры потенциального переговорного процесса с той стороны будут вынуждены проявить определённые сильные качества, заключила она.

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А ранее Владимир Зеленский выразил уверенность, что конфликт на Украине завершится быстрее при Дональде Трампе. Тем временем всё чаще звучат заявления, что у республиканца нет приемлемого плана по Украине. А вот президент России Владимир Путин давно готов к переговорам по Украине.

Андрей Бражников
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