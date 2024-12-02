«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 декабря, 06:48

Матвиенко: Сигнал Путина «Орешником» услышали все, включая команду Трампа

Запад принял и даже смог расшифровать сигнал, который ему отправил президент России Владимир Путин с помощью запуска баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Мы точно знаем, что сигнал уже расшифрован конкретными людьми, которыми будет определяться и политика по Украине, и политика в сфере безопасности, и международная политика Вашингтона после 20 января 2025 года», — заявила она в интервью aif.ru.

Сигнал Путина смог принять не только президент США Джо Байден и его команда, но и администрация будущего хозяина Белого дома Дональда Трампа, добавила Матвиенко.

Пушилин: «Орешник» позволил дать Западу нужный сигнал
Пушилин: «Орешник» позволил дать Западу нужный сигнал

Напомним, что Россия успешно провела испытания новой средней ракеты «Орешник» в ходе боевых действий. Атака была осуществлена по одному из крупнейших промышленных комплексов в Днепропетровске. Путин отметил, что этот шаг стал ответом на решение США разрешить Киеву использовать американские ракеты для атак на территорию РФ. В Вашингтоне также сравнили мощный удар «Орешника» по украинскому заводу с началом «новой ракетной эры».

Обложка ©

Telegram / «Совет Федерации»

Наталья Афонина
  • Новости
  • Валентина Матвиенко
  • «Орешник» (ракета)
  • США
  • Украина
  • Совет Федерации
  • Дональд Трамп
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar