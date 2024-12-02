Матвиенко: Сигнал Путина «Орешником» услышали все, включая команду Трампа

Запад принял и даже смог расшифровать сигнал, который ему отправил президент России Владимир Путин с помощью запуска баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Мы точно знаем, что сигнал уже расшифрован конкретными людьми, которыми будет определяться и политика по Украине, и политика в сфере безопасности, и международная политика Вашингтона после 20 января 2025 года», — заявила она в интервью aif.ru.