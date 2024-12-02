Матвиенко: Сигнал Путина «Орешником» услышали все, включая команду Трампа
Запад принял и даже смог расшифровать сигнал, который ему отправил президент России Владимир Путин с помощью запуска баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Мы точно знаем, что сигнал уже расшифрован конкретными людьми, которыми будет определяться и политика по Украине, и политика в сфере безопасности, и международная политика Вашингтона после 20 января 2025 года», — заявила она в интервью aif.ru.
Сигнал Путина смог принять не только президент США Джо Байден и его команда, но и администрация будущего хозяина Белого дома Дональда Трампа, добавила Матвиенко.
Напомним, что Россия успешно провела испытания новой средней ракеты «Орешник» в ходе боевых действий. Атака была осуществлена по одному из крупнейших промышленных комплексов в Днепропетровске. Путин отметил, что этот шаг стал ответом на решение США разрешить Киеву использовать американские ракеты для атак на территорию РФ. В Вашингтоне также сравнили мощный удар «Орешника» по украинскому заводу с началом «новой ракетной эры».
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