В резиденции Деда Мороза в Великом Устюге объяснили ситуацию с долгами махинациями

В резиденции Деда Мороза в Великом Устюге объяснили ситуацию с якобы возникшей задолженностью по налогам. Там рассказали, что в самой вотчине все приготовления к празднику идут своим чередом, а судебные разбирательства касаются экс-депутата Вологодской области, ранее возглавлявшей АО «Дед Мороз», Татьяны Муромцевой. Об этом сообщил Mash.

Бывшая чиновница пять лет предоставляла туристические услуги от лица резиденции Деда Мороза, а также занималась продажей сувенирной продукции. По данным следствия, свой доход она переводила на счета аффилированных с ней юрлиц. Предположительно, Муромцева обогатилась на 120 миллионов рублей. В отношении её возбуждено уголовное дело, а имущество обвиняемой арестовано.

Под арест попали квартира, гостиница, загородный коттедж, гараж, шесть земельных участков, автомобиль Toyota, сбережения в рублях и иностранной валюте и другие активы. Общая стоимость имущества превысила 49 миллионов рублей. Судебные слушания переносились уже 25 раз, семь из которых по причине тяжёлой болезни экс-чиновницы.