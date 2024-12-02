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2 декабря, 19:18

В резиденции Деда Мороза в Великом Устюге объяснили ситуацию с долгами махинациями

Экс-депутат Муромцева заработала на махинациях в вотчине Деда Мороза 120 млн

В резиденции Деда Мороза в Великом Устюге объяснили ситуацию с якобы возникшей задолженностью по налогам. Там рассказали, что в самой вотчине все приготовления к празднику идут своим чередом, а судебные разбирательства касаются экс-депутата Вологодской области, ранее возглавлявшей АО «Дед Мороз», Татьяны Муромцевой. Об этом сообщил Mash.

Бывшая чиновница пять лет предоставляла туристические услуги от лица резиденции Деда Мороза, а также занималась продажей сувенирной продукции. По данным следствия, свой доход она переводила на счета аффилированных с ней юрлиц. Предположительно, Муромцева обогатилась на 120 миллионов рублей. В отношении её возбуждено уголовное дело, а имущество обвиняемой арестовано.

Под арест попали квартира, гостиница, загородный коттедж, гараж, шесть земельных участков, автомобиль Toyota, сбережения в рублях и иностранной валюте и другие активы. Общая стоимость имущества превысила 49 миллионов рублей. Судебные слушания переносились уже 25 раз, семь из которых по причине тяжёлой болезни экс-чиновницы.

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Ранее вотчина Деда Мороза в Великом Устюге опровергла слухи о рисках своего закрытия из-за долгов. Судебное разбирательство действительно есть, но оно не касается главного волшебника страны. Дело заведено в отношении Татьяны Муромцевой, бывшего гендиректора АО «Дед Мороз», а ныне – владелицы ООО «Резиденция Великий Устюг». Местные власти заметили, что единственным официальным представителем зимнего волшебника является АО «Дед Мороз», учреждённое Правительством Вологодской области. Сейчас вотчина готова ко встрече гостей, ни о каком закрытии не может быть и речи.

Обложка ©

пресс-служба Российского Деда Мороза

Татьяна Миссуми
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