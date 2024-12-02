В Германии расписались в неготовности к войне с Россией
Генерал бундесвера Харальд Куят: Германия не готова воевать с Россией
Генерал бундесвера в отставке Харальд Куят заявил, что Германия не готова к войне с Россией. В интервью видеоблога Flavio von Witzleben он отметил, что после реформы бундесвера в 2011 году, направленной на переориентацию армии, Германия сосредоточилась на зарубежных миссиях, оставив в стороне национальную оборону.
Куят подчеркнул, что это является серьёзным нарушением конституции, которое до сих пор не было исправлено. Он также добавил, что немецкое правительство проводило такую политику с надеждой на то, что стране не придется вступать в военные конфликты.
«Нет, к войне мы, конечно, не готовы», — добавил он.
А ранее прошедший обучение в Германии боец ВСУ добровольно сдался в плен Армии России. По словам украинца, солдаты ВСУ на обучении в ФРГ каждый день бегали в немецкой форме по окопам, раз в месяц выезжали на стрельбу — ничему новому натовские инструкторы его не научили. А когда солдат вернулся на Украину, его отправили в ДНР с советским автоматом 1971 года.
Midjourney / Life.ru