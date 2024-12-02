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2 декабря, 15:12

В Германии расписались в неготовности к войне с Россией

Генерал бундесвера Харальд Куят: Германия не готова воевать с Россией

Генерал бундесвера в отставке Харальд Куят заявил, что Германия не готова к войне с Россией. В интервью видеоблога Flavio von Witzleben он отметил, что после реформы бундесвера в 2011 году, направленной на переориентацию армии, Германия сосредоточилась на зарубежных миссиях, оставив в стороне национальную оборону.

Куят подчеркнул, что это является серьёзным нарушением конституции, которое до сих пор не было исправлено. Он также добавил, что немецкое правительство проводило такую политику с надеждой на то, что стране не придется вступать в военные конфликты.

«Нет, к войне мы, конечно, не готовы», — добавил он.

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А ранее прошедший обучение в Германии боец ВСУ добровольно сдался в плен Армии России. По словам украинца, солдаты ВСУ на обучении в ФРГ каждый день бегали в немецкой форме по окопам, раз в месяц выезжали на стрельбу — ничему новому натовские инструкторы его не научили. А когда солдат вернулся на Украину, его отправили в ДНР с советским автоматом 1971 года.

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Midjourney / Life.ru

Марина Фещенко
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