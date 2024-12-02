Генерал бундесвера в отставке Харальд Куят заявил, что Германия не готова к войне с Россией. В интервью видеоблога Flavio von Witzleben он отметил, что после реформы бундесвера в 2011 году, направленной на переориентацию армии, Германия сосредоточилась на зарубежных миссиях, оставив в стороне национальную оборону.

Куят подчеркнул, что это является серьёзным нарушением конституции, которое до сих пор не было исправлено. Он также добавил, что немецкое правительство проводило такую политику с надеждой на то, что стране не придется вступать в военные конфликты.

«Нет, к войне мы, конечно, не готовы», — добавил он.