«Деньги есть, но вы учитесь»: Путин в шутливой манере проанонсировал встречу с Медведевым

Президент Владимир Путин в шутливой манере проанонсировал встречу с Дмитрием Медведевым на встрече с молодыми учёными в понедельник, 2 декабря. Российский лидер упомянул зампредседателя Совета безопасности, когда увидел название одной из сессий Конгресса молодых учёных «Деньги есть, но вы учитесь». На ней слушатели узнали, как обеспечить ресурсами свой научный проект и выжать максимум из современной системы поддержки исследований и разработок.

Путин в шутливой манере проанонсировал встречу с Медведевым. Видео © Life.ru

«Дмитрий Анатольевич сейчас подойдет. У нас как раз встреча назначена», — с улыбкой отреагировал Путин, услышав название сессии.