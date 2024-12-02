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2 декабря, 15:40

«Деньги есть, но вы учитесь»: Путин в шутливой манере проанонсировал встречу с Медведевым

Путин в шутливой манере рассказал о предстоящей встрече с Медведевым

Президент Владимир Путин в шутливой манере проанонсировал встречу с Дмитрием Медведевым на встрече с молодыми учёными в понедельник, 2 декабря. Российский лидер упомянул зампредседателя Совета безопасности, когда увидел название одной из сессий Конгресса молодых учёных «Деньги есть, но вы учитесь». На ней слушатели узнали, как обеспечить ресурсами свой научный проект и выжать максимум из современной системы поддержки исследований и разработок.

Путин в шутливой манере проанонсировал встречу с Медведевым. Видео © Life.ru

«Дмитрий Анатольевич сейчас подойдет. У нас как раз встреча назначена», — с улыбкой отреагировал Путин, услышав название сессии.

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К слову, на встрече президента с учёными обсуждались и более серьёзные темы. Так, речь зашла о том, что в России практически нет безработицы, однако проблема нехватки рабочей силы остаётся, и решить её можно путём внедрения новых технологий, в том числе в направлении ИИ.

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Life.ru

Марина Фещенко
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