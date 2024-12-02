«Орешник» (ракета)
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2 декабря, 15:59

В Министерстве науки рассказали Life.ru, какие знания нужны для создания «Орешника»

Фурсенко: Чтобы создать технологию вроде «Орешника», надо хорошо учиться в школе

Чтобы создать что-то столь же технологическое, как новейший российский ракетный комплекс «Орешник», необходимо обладать разнообразными знаниями, но в первую очередь хорошо учиться в школе, особенно по физике и математике. Об этом специальному корреспонденту Life.ru рассказали министр науки Валерий Фальков и его предшественник на этой должности, а ныне помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Валерий Фальков и Андрей Фурсенко рассказали, какие знания нужны для создания технологий уровня «Орешника». Видео © Life.ru / Павел Баранов

«Нужно обладать разнообразными знаниями, для начала надо хорошо учиться в школе, как минимум знать математику и физику. А потом получить хорошее инженерное образование. При этом должны быть соответствующие ценности у людей — гуманитарные воззрения, которые позволяют работать на страну, а не только на себя», объяснили наши собеседники.

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Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что на Западе услышали и поняли послание, отправленное главой РФ Владимиром Путиным с запуском баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Причём сигнал уловила не только администрация уходящего в отставку Джо Байдена, но и команда будущего президента Штатов Дональда Трампа.

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Life.ru

Александр Юнашев
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