В Петербурге готовятся к «смене караула» в Эрмитаже

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в ходе интернет-встречи, посвящённой Дням Эрмитажа, сообщил о предстоящей «смене караула» в руководстве одного из главных культурных объектов страны. Он провел параллель с директором Музея современного искусства в Нью-Йорке Гленном Лоури, который также готовится покинуть свой пост в 2025 году.

«Гленн Лоури — замечательный директор и востоковед, как и я. Он руководил музеем более 30 лет, и у него тоже, как у меня, намечается смена караула», — отметил Пиотровский. Эти слова прозвучали на фоне его долгого руководства Эрмитажем, которое началось в 1992 году.

В ответ на вопрос, является ли он реформатором или хранителем устоявшихся обычаев, Пиотровский подчеркнул, что его деятельность направлена на продолжение традиций, заложенных предыдущими руководителями.

Михаилу Пиотровскому в этом году исполняется 80 лет, что делает его одним из самых опытных руководителей в мировой музейной практике. Вступив на пост директора Эрмитажа в 1992 году, он на протяжении 32 лет управлял одним из крупнейших исторических объектов, который хранит более трёх миллионов экспонатов. Это время превышает срок, в течение которого его отец, Борис Пиотровский, занимал эту должность — 26 лет.

Многолетняя работа Пиотровского стала важной частью истории Эрмитажа, и предстоящее изменение в руководстве вызывает интерес к будущему музея.

Смена руководства в таких крупных институциях, как Эрмитаж, всегда привлекает внимание общественности и специалистов. Подобные нововведения могут привести к обновлению стратегий развития музея, что важно для сохранения его культурного наследия и адаптации к современным вызовам.