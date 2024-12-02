Британец раскрыл тайну исчезновения деда благодаря фотографии носков

В Великобритании мужчина по имени Рассел Лоубридж смог узнать причину исчезновение своего деда Альфреда Суинско, который пропал без вести в январе 1967 года. История началась с того, что Суинско вышел в туалет местного паба и бесследно испарился. Родственники предполагали, что он сбежал от семьи, оставив жену и шестерых детей. Однако его сын Гэрри всегда сомневался в этой версии, хотя и не дожил до раскрытия правды, сообщает Daily Mirror.

В апреле прошлого года 61-летний Рассел случайно наткнулся на сообщение в полицейском посте о теле, выкопанном на фермерском поле. Он узнал один из странных носков своего давно потерянного деда, купленный 56 лет назад. «Это был особенно чёрный носок. Я вдруг вспомнил, как в детстве надевал носки дедушки и натягивал их так, что пятка доходила мне до колена», — вспоминал мужчины. Тесты ДНК членов семьи подтвердили, что это был Альфред, и полиция начала расследование нераскрытого дела.

Полиции удалось выяснить, что Альфред Суинско был жестоко убит: его ранили ножом в шею и сломали множество костей. Место, где нашли останки, в прошлом имело не самую лучшую репутацию. Лоубридж предположил, что именно поэтоме его выбрали для захоронения.

Хотя Рассел теперь знает, как умер его дед, он опасается, что никогда не узнает, кто его убил. «Для меня было важно, чтобы его зарегистрировали как убитого. Но мы не приблизились к тому, чтобы узнать, кто его убил и почему? Это вопрос, на который я больше всего хочу получить ответ. С какой стати они так с ним поступили? Он не был плохим человеком, он никому не доставлял беспокойства», — говорит мужчина.

Несмотря на теории произошедшего, мотивы преступления остаются неясными. Лоубридж надеется, что полиция продолжит расследование и сможет восстановить полную картину событий. Для семьи Суинско это открытие стало горьким, но важным шагом к пониманию судьбы их родственника.