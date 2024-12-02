Учёные открыли новый подход в борьбе с раком простаты

Учёные из лаборатории Cold Spring Harbor (CSHL) совершили прорыв в терапии онкологических заболеваний простаты, обнаружив, что менадион, предшественник витамина К, способен вызывать самоуничтожение раковых клеток. Это открытие может изменить подход к лечению заболевания.

В ходе экспериментов на мышах исследователи выявили, что менадион замедляет прогрессирование рака, нарушая процессы выживания опухолевых клеток. Профессор Ллойд Тротман, руководивший проектом, объяснил, что вещество истощает липид PI(3)P, который жизненно необходим для развития онкологии. Без этого компонента клетки не могут поддерживать свою жизнедеятельность, что приводит к их самоуничтожению.

Специалисты планируют проведение пилотных клинических испытаний с участием пациентов, чтобы оценить эффективность менадиона в замедлении развития начальной формы рака простаты. Эти исследования помогут определить, насколько безопасен и эффективен этот подход для применения у людей.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science, что подчёркивает значимость открытия для научного сообщества. Если дальнейшие испытания подтвердят эффективность менадиона, это может привести к созданию новых терапевтических стратегий для лечения рака простаты, что, в свою очередь, улучшит качество жизни пациентов.

Рак простаты — это злокачественное образование, которое развивается из изменённых клеток предстательной железы. Это заболевание способно прогрессировать, распространяясь на соседние ткани и образуя метастазы в других органах. Основными факторами риска считаются возраст старше 50 лет, расовая принадлежность и генетическая предрасположенность.

На ранних стадиях рак простаты часто протекает бессимптомно, что делает его трудным для выявления без регулярных медицинских обследований. Когда симптомы всё же проявляются, они могут включать в себя вялую или прерывистую струю мочи, ночные или постоянные позывы на мочеиспускание, боли в тазовой области. Однако эти признаки могут также указывать на наличие аденомы простаты или хронического простатита, что затрудняет диагностику без профессиональной помощи.