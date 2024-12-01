Онколог рассказала об инновационных методах лечения рака

Говоря о лечении рака, в первую очередь в голову приходят химиотерапия и лучевая. Убивая не только злокачественные клетки, но и хорошие, они наносят непоправимый вред здоровью человека. Зачастую такой вид лечения является единственным шансом спасти жизнь пациенту. По крайней мере, до недавних времён.

Как рассказала aif.ru профессор, директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачёва, в последние годы появились новые виды терапии. Они не только повышают эффективность лечения, но и вызывают не такие сложные и мучительные последствия для онкобольного.

Речь, в частности, идёт о таргетной терапии, разработанной ещё в 90-х годах, но применять активно её стали только недавно. Она действует по принципу «ключа и замка», распознавая опухолевые клетки по уникальных белкам и уничтожая исключительно их, оставляя в сохранности здоровые ткани. Такие препараты успешно применяются при раке молочных желёз, лёгких, толстой кишки и других онкологиях.

Также профессор напомнила об иммунотерапии, получившей Нобелевскую премию в 2018 году. Она активирует иммунную систему для распознавания и уничтожения раковых клеток, снимая с них «маскировку» и делая уязвимыми для защитных механизмов организма. С её помощью в том числе лечат тройной негативный рак молочной железы, рак печени, желудка и лёгкого.

Однако для назначения таргетной терапии надо провести анализ на наличие «мишеней» в опухоли. Иммунотерапию нельзя применять при аутоиммунных заболеваниях (системная красная волчанка, ревматоидный артрит и других). Секачёва объяснила, что когда у пациента уже нарушен иммунитет, эти препараты, активизируя его, усиливают аутоиммунные реакции.