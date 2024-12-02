Две женщины в парламенте Франции восстали против Маркона и выдвинули вотум недоверия

Оппозиция левых в французском парламенте инициировала вотум недоверия к премьер-министру Мишелю Барнье из-за того, что законопроект о бюджете социального страхования был проведен без участия депутатов. Об этом сообщила лидер фракции партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано в эфире телеканала BFMTV.

«Это самый жёсткий вариант бюджета социального страхования в истории Франции. Мы незамедлительно выдвигаем вотум недоверия», — заявила она.

По словам Пано, парламентарии теперь будут стремиться к отставке президента Эммануэля Макрона.

«Мы больше не можем терпеть тоталитаризм Макрона и его правительства, которое постоянно навязывает свои законопроекты», — добавила она.

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» уже объявила о своей поддержке вотума недоверия правительству Барнье.