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2 декабря, 16:23

Две женщины в парламенте Франции восстали против Маркона и выдвинули вотум недоверия

Оппозиция в парламенте Франции выдвинула вотум недоверия премьер-министру Барнье

Оппозиция левых в французском парламенте инициировала вотум недоверия к премьер-министру Мишелю Барнье из-за того, что законопроект о бюджете социального страхования был проведен без участия депутатов. Об этом сообщила лидер фракции партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано в эфире телеканала BFMTV.

«Это самый жёсткий вариант бюджета социального страхования в истории Франции. Мы незамедлительно выдвигаем вотум недоверия», — заявила она.

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По словам Пано, парламентарии теперь будут стремиться к отставке президента Эммануэля Макрона.

«Мы больше не можем терпеть тоталитаризм Макрона и его правительства, которое постоянно навязывает свои законопроекты», — добавила она.

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» уже объявила о своей поддержке вотума недоверия правительству Барнье.

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А ранее в центре Парижа напротив Лувра прошла масштабная манифестация против отправки западных военных на Украину и поставок оружия Киеву. На площади Пале-Рояль собралось несколько тысяч протестующих, которые вскоре двинулись в сторону пирамиды Лувра.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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