Две женщины в парламенте Франции восстали против Маркона и выдвинули вотум недоверия
Оппозиция в парламенте Франции выдвинула вотум недоверия премьер-министру Барнье
Оппозиция левых в французском парламенте инициировала вотум недоверия к премьер-министру Мишелю Барнье из-за того, что законопроект о бюджете социального страхования был проведен без участия депутатов. Об этом сообщила лидер фракции партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано в эфире телеканала BFMTV.
«Это самый жёсткий вариант бюджета социального страхования в истории Франции. Мы незамедлительно выдвигаем вотум недоверия», — заявила она.
По словам Пано, парламентарии теперь будут стремиться к отставке президента Эммануэля Макрона.
«Мы больше не можем терпеть тоталитаризм Макрона и его правительства, которое постоянно навязывает свои законопроекты», — добавила она.
Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» уже объявила о своей поддержке вотума недоверия правительству Барнье.
А ранее в центре Парижа напротив Лувра прошла масштабная манифестация против отправки западных военных на Украину и поставок оружия Киеву. На площади Пале-Рояль собралось несколько тысяч протестующих, которые вскоре двинулись в сторону пирамиды Лувра.
Kandinsky 3.1 / Life.ru