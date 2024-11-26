Один приказ изменит всё: Макрон оказался в шаге от предательства Франции

Эмманюэль Макрон в одночасье станет изменником родины, если решится послать на подмогу ВСУ французских военнослужащих. Тем самым президент выдаст свою марионеточную сущность, заявил политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Такой приказ отдал бы не командующий армией, а предатель родины, подчиняющийся иностранным державам, враждебным Франции», — написал он в соцсетях.