Один приказ изменит всё: Макрон оказался в шаге от предательства Франции
Филиппо отвёл Макрону участь предателя родины в случае отправки войск на Украину
Эмманюэль Макрон в одночасье станет изменником родины, если решится послать на подмогу ВСУ французских военнослужащих. Тем самым президент выдаст свою марионеточную сущность, заявил политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Такой приказ отдал бы не командующий армией, а предатель родины, подчиняющийся иностранным державам, враждебным Франции», — написал он в соцсетях.
Филиппо выразил уверенность, что подобный шаг Парижа может обернуться третьей мировой войной. Дабы избежать наихудшего сценария, политик призвал французов проявить массовое неповиновение властям, как только Макрон подпишет собственной стране приговор.
В Кремле проинформированы о том, что некоторые европейские политики хотят бросить в горнило вооружённого конфликта собственных сограждан. Согласно данным российской разведки, Франция уже готовит первый эшелон военных в количестве 2 тысяч человек.
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