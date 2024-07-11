Агент СВР прислал шифрограмму о планах Франции тайно отправить войска на Украину

Служба внешней разведки (СВР) Российской Федерации опубликовала полный доклад одного из своих резидентов об отправке в зону украинского конфликта французских военнослужащих, которую Париж осуществляет с марта 2024 года. С полным текстом донесения резидента под псевдонимом Феликс можно ознакомиться в журнале "Разведчик".

"Во французской армии обеспокоены возросшим числом французов, погибших на украинском [театре военных действий]. Отмечается, что только в результате уничтожения ВС РФ пункта временной дислокации иностранцев под Харьковом 17 января с.г. погибли "десятки граждан Франции", а с тех пор "такие удары стали нормой в украинском конфликте". Как неофициально признают во французском Министерстве ВС, подобных потерь за рубежом страна не знала со времён войны в Алжире во второй половине ХХ века", — указано в шифрограмме.

В материале говорится, что власти Франции тщательно скрывают цифры потерь среди военного контингента республики, как и сам факт их отправки в Незалежную, а уполномоченные министерства плотно заняты разрешением возникающих практических вопросов: похоронами, выплатами родным погибших и инвалидам. Феликс со ссылкой на источники отмечает, что количество убитых французских бойцов уже преодолело "психологически значимый порог". Если такие данные будут обнародованы, это может вызвать масштабные протесты среди граждан страны. Кроме того, по сведениям резидента СВР, генералитет Франции встревожен и возможностью недовольства среди действующих офицеров среднего ранга, среди которых "непропорционально много" жертв. Есть и ещё одна серьёзная проблема — французское военное руководство уже сейчас с трудом находит добровольцев для ротации личного состава на Украине.