Россиянам назвали простой способ прокачать когнитивные способности

Учёные Университета Отаго доказали, что простая привычка подниматься по лестнице положительно сказывается на когнитивных функциях. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Cognitive Enhancement (JCE). В нём приняли участие 52 студента в возрасте около 20 лет.

Испытуемых разделили на две группы: первая выполняла подъёмы на шесть лестничных пролётов,примерно три этажа, с минутным отдыхом между циклами, вторая оставалась в состоянии покоя. После каждой сессии обе группы проходили тесты на когнитивные способности и заполняли анкеты, оценивая своё настроение и уровень усталости. На следующем этапе роли участников менялись.

Анализ результатов показал, что физическая активность заметно улучшает когнитивные способности. Более интенсивные подъёмы, сопровождающиеся повышением частоты сердечных сокращений, усиливали этот эффект. Участники, выполнявшие физическую нагрузку, демонстрировали лучшие результаты в переключении внимания и отмечали повышение энергии и общего настроения.

Кандидат психологических наук Алексей Мелехин подчеркнул: «Движение способствует активации трёх ключевых блоков мозга: энергетического, информационного и программирующего». По его словам, взаимосвязь между физической активностью и когнитивными функциями изучена давно. Например, у детей развитие речи и письма напрямую связано с подвижностью. У взрослых схожие механизмы помогают поддерживать ясность ума.

Кроме того, регулярные занятия спортом, такие как ходьба, бег или танцы, укрепляют резервы мозга и снижают риск деменции. Мелехин отмечает, что важно избегать чрезмерных нагрузок, так как они могут вызывать переутомление и снижать эффективность тренировок.