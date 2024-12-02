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2 декабря, 16:52

Учёные выяснили, какая температура снижает продуктивность сотрудников в офисе

Мужчины наиболее продуктивны при температуре ниже 25°C, а у женщин при таких же условиях производительность снижается. Обложка © freepik.com / freepik

Мужчины наиболее продуктивны при температуре ниже 25°C, а у женщин при таких же условиях производительность снижается. Обложка © freepik.com / freepik

Учёные Университета Бонда выяснили, что температура воздуха в офисе влияет на работоспособность мужчин и женщин по-разному. Согласно исследованию, мужчины показывают лучшие результаты при температуре до 25°C, в то время как у женщин при таких же условиях производительность снижается. Об этом рассказали научные сотрудники университета в интервью изданию The Conversation.

В рабочем помещении с температурой 25°C и выше мужчины испытывают трудности с решением математических и вербальных задач. Женщины, наоборот, хуже справляются с умственными нагрузками, если в помещении прохладно. Однако для других когнитивных задач температурный режим не оказывает столь значительного воздействия.

В 2021 году учёные провели масштабное исследование, в котором участвовали более 38 тысяч человек. Результаты показали, что около 38% респондентов не удовлетворены температурой в офисах, причём женщины составляют почти две трети этого числа.

Один из факторов, объясняющих такие различия, заключается в том, что женский организм более чувствителен к холоду, чем мужской. Это связано с гормональными различиями, а также с физиологическими особенностями. Например, эстроген, основной женский половой гормон, способствует отложению жира в организме. Это делает женщин более восприимчивыми к холоду.

Кроме того, метаболизм у женщин часто медленнее, чем у мужчин, что также может быть причиной чувствительности к низким температурам. Мужчины, в свою очередь, имеют больше мышечной массы, которая выделяют тепло, — это позволяет легче переносить холод.

По словам Кристиана Моро, доцента кафедры естественных наук и медицины Университета Бонда, температурные предпочтения и работоспособность сотрудников зависят от целого ряда факторов, включая физиологические особенности организма и гормональный фон. Важно учитывать их при проектировании офисных помещений, чтобы создать более комфортные условия для всех сотрудников.

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Ранее тренер дал советы, как сохранить здоровье офисным сотрудникам. Эксперт посоветовал включать в рабочий день такие упражнения, как приседания с широкой постановкой ног, наклоны вперёд, назад и в стороны.

Валентина Раппопорт
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