Туроператоры бьют тревогу: россиян перестали пускать в Мексику

Российские туроператоры написали коллективное письмо к послу Мексики в России Эдуардо Вильегасу Мехиасу. Это необходимо для предотвращения участившихся случаев отказов туристам из РФ во въезде количество которых, по сведениям туркомпаний, достигла 10% потока. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Человека могут не впустить в Мексику, даже если у него есть все необходимые документы: чеки на оплаченные путёвки, подтверждённые брони гостиниц и обратные билеты. Бывали и случаи, когда пограничники звонили в гостиницу и спрашивали у первого попавшегося сотрудника, есть ли у них бронь на определённую фамилию. Если сотрудник не расслышал сложную фамилию туриста или просто не имел доступа к базе данных, пограничники могли запросто развернуть человека.

Вот что говорит об этом Лада Попело из компании «Карибский клуб»: «В Мексику не пускают людей, которые прилетают с оплаченными турами, подтверждёнными бронями, обратными билетами и всеми другими документами. Мы не уверены, что все наши клиенты пройдут границу. Сейчас наступает высокий сезон, и мы хотим максимально обезопасить своих туристов от подобных происшествий».

Четырнадцать компаний уже подписали коллективное обращение, в котором попросили уточнить, что именно требуется от туристов, которые собираются посетить Мексику. Все это делается для того, чтобы минимизировать риски туристов и увеличить шанс на въезд в страну.

Несмотря на трудности, туроператоры не собираются исключать Мексику из турпотоков. В МИД заявили, что настаивают на принятии мер для исключения случаев необоснованных отказов. Мексиканские власти уже занялись проблемой, но подчёркивают: даже полное соответствие требованиям не гарантирует въезда в страну.