Сержант во Флориде проползла по канализации 45 метров, чтобы спасти котёнка

В округе Эскамбия, штат Флорида, сержант Меридет Роберсон проявила выдающуюся смелость, спасая котёнка, застрявшего в канализационной трубе. Об этом пишет UPI. Инцидент произошёл недалеко от регионального центра содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Сигнал о бедственном положении животного поступил от сотрудника офиса шерифа, который услышал громкое мяуканье из трубы. Сержант Роберсон оперативно выехала на место и попыталась выманить котёнка с помощью записи звуков матери-кошки.

«Я снова включила звуки кошки-матери, а затем заметила его маленькие глазки-бусинки в конце трубы», — рассказала Роберсон. Однако котёнок не двигался, несмотря на приманку.

Девушка решила лично спуститься в трубу, чтобы спасти животное. Надев налобный фонарь, она ползла по тёмному и узкому туннелю длиной около 45 метров. Она призналась, что ей было немного страшно ползти внутрь, однако страх пересилило желание помочь котёнку. Когда сержант добралась до животного, она осторожно взяла его и вынесла наружу. Спасённый малыш, получивший имя Пайпс, был передан ветеринару для осмотра. К счастью, его здоровье было в порядке, и вскоре ему начнут искать новый дом через приют для животных округа Эскамбия.

«Я очень благодарна за возможность делать такие вещи и за обучение, которое помогает мне выполнять свою работу наилучшим образом», — добавила Роберсон, подчеркнув, что помощь животным — это её призвание.