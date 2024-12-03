Найден простой способ продлить жизнь на 11 лет

Американские и австралийские учёные выяснили, что регулярная физическая активность укрепляет здоровье и увеличивает продолжительность жизни в среднем на 11 лет. Исследование было опубликовано в журнале British Journal of Sports Medicine.

Регулярная физическая активность, например, ходьба, может значительно продлить жизнь, утверждают учёные из Университета Гриффита. Анализ данных показал, что люди старше 40 лет, которые ведут активный образ жизни, живут в среднем на пять лет дольше своих малоподвижных сверстников.

Чтобы получить точные результаты, учёные использовали акселерометры, а не традиционный формат опросов. Согласно исследованию, у наиболее активных участников риск смерти оказался на 73% ниже по сравнению с наименее активными. Особенно заметно улучшение здоровья у тех, кто раньше вёл сидячий образ жизни: даже часовая прогулка может добавить шесть часов к ожидаемой продолжительности жизни, пишет «Газета.ru».

Профессор Леннерт Веерман, руководитель исследования, подчёркивает, что если бы все малоактивные люди стали бы давать себе минимальную нагрузку, это могло бы удлинить жизнь в среднем на 11 лет.

Физическая активность может профилактировать и многие заболевания — в том числе сердечно-сосудистые. А ещё оказывать положительное влияние на психическое здоровье. Исследования показывают, что умеренные физические нагрузки снижают риск депрессии на 23%, тревожности — на 26%, а психоза — на 27%. Ходьба не требует особых затрат и подготовки, что делает её доступной даже для тех, кто не может выполнять интенсивные тренировки.

Чтобы начать заниматься ходьбой, не нужно сразу ставить перед собой амбициозные цели. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ходить от 150 до 300 минут в неделю — то есть 20–40 минут в день.