«Плывут куда надо»: Путин в шутку поспорил с учёной о «сознании» сперматозоидов

На встрече с участниками Международного конгресса молодых учёных президент России Владимир Путин в шутливой манере «оспорил» утверждение о том, что мужские половые клетки не обладают направлением движения.

Путин на встрече с учёными порассуждал о «сознании» сперматозоидов. Видео © Life.ru

Одна из участниц разговора привела этот пример как аналогию для описания непредсказуемости в научных исследованиях. В начале своего выступления Мария посетовала, что зачастую иногда «вообще плывут в другую сторону», сравнив их со сперматозоидами при оплодотворении яйцеклетки.

«Существует мнение, что сперматозоиды точно знают, куда направляются. Это не так», — отметила учёная, добавив, что даже те, кто имеет представление о правильном направлении, не всегда создают «оплодотворение» в числе первых.

Путин не сразу понял её слова и дважды переспросил. В конце концов, она уточнила: «Сперматозоиды знают, куда плыть. Все так считают, но это неверно — они не знают».

«Знают — не знают, но плывут куда надо. Это самое главное», — иронично сказал глава государства Путин.

Учёная объяснила Life.ru поднятую тему. Видео © Life.ru

Ведунова рассказала президенту о проекте по когнитивному долголетию, который рассчитан на сохранение и развитие интеллектуального потенциала нации, т.н. «Ментальное ГТО». А специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву она объяснила, почему затронула эту тему.