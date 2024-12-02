Путин: В ряде стран считают, что Запад занимается климатическим колониализмом
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учёными. Обложка © Life.ru
Во многие странах Африки и Латинской Америки бытует мнение, что Запад пытается внушить им идеи климатического колониализма через навязывание очень дорогих, но не приносящих пользу технологий. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учёными.
Один из участников мероприятия рассказал российскому лидеру о своей недавней поездке на профильное мероприятие по вопросу климата. По его словам, в ходе встречи эксперты сравнили величину затрат на защиту окружающей среды с их реальным эффектом. Похоже, что картина получилась удручающая.
«Вы знаете, что там же были у вас коллеги из африканских стран, из Латинской Америки, да? Многие из них, из этих стран, говорят о том, что сейчас Запад внедряет идею так называемого климатического колониализма. То есть навязывает этим странам такие технологии дорогие, которые они не могут себе позволить, не помогая им ничего делать. В том числе навязывают и некоторые вещи, которые, в общем-то, не так уж и нужны для их внедрения», — пояснил глава России.
Ранее в ходе встречи с молодыми учёными Владимир Путин заявил, что современную российскую молодёжь можно привлечь в научную сферу, обеспечив достойные зарплаты. В то же время он подчеркнул, что выбор профессионального пути не должен определяться исключительно деньгами.