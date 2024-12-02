Путин: В ряде стран считают, что Запад занимается климатическим колониализмом

Один из участников мероприятия рассказал российскому лидеру о своей недавней поездке на профильное мероприятие по вопросу климата. По его словам, в ходе встречи эксперты сравнили величину затрат на защиту окружающей среды с их реальным эффектом. Похоже, что картина получилась удручающая.

«Вы знаете, что там же были у вас коллеги из африканских стран, из Латинской Америки, да? Многие из них, из этих стран, говорят о том, что сейчас Запад внедряет идею так называемого климатического колониализма. То есть навязывает этим странам такие технологии дорогие, которые они не могут себе позволить, не помогая им ничего делать. В том числе навязывают и некоторые вещи, которые, в общем-то, не так уж и нужны для их внедрения», — пояснил глава России.