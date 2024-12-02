Полянский: РФ заблокировала американский проект работы Совбеза ООН из-за Украины

РФ заблокировала американский проект работы Совбеза ООН на декабрь, так как США отказались исключить из него заседание по вопросу Украины. Об этом заявил первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Как я и предполагал, американцы пошли на принцип и так же, как и британцы, остались без утверждённой программы работы СБ на месяц, отказавшись убирать заседание по Украине из её проекта. Сложно сказать, что тут сказалось больше — американское упрямство или англосаксонская солидарность. Но результат тот же. Мы были предсказуемы и транспарентны в отношении нашей позиции с самого начала», — рассказал он.