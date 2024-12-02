Гол вратаря Лещука вырвал для «Динамо» ничью в игре с «Ахматом»

Московское «Динамо» вырвало ничью в матче 17-го тура Российской Премьер-лиги с «Ахматом», отыгравшись в компенсированное время. Встреча, проходившая в Грозном, завершилась со счётом 1:1.

На 22-й минуте точный удар нанёс игрок хозяев поля Максим Самородов. Ничью гостям принёс удар головой вратаря Игоря Лещука и курьёзный гол.

Гол вратаря Игоря Лещука, принесшего ничью «Динамо» в игре с «Ахматом». Видео © Telegram / ФК «Динамо» Москва

«Динамо» набрало 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Ахмат» с десятью баллами идёт на 15-й строчке. В следующем туре, который станет заключительным перед зимним перерывом. «Динамо» 8 декабря примет «Химки», «Ахмат» в тот же день дома сыграет с «Оренбургом».