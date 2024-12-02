Власти Самарской области предупредили о риске банкротства ФК «Крылья Советов»
Власти Самарской области обнаружили риск банкротства футбольного клуба «Крылья Советов». Как сообщает РБК, ссылаясь на отчет местных властей, задолженность клуба за период с 2008 по 2023 год колебалась от 1 до 1,7 миллиарда рублей, а на конец декабря 2023 года составила 1,3 миллиарда.
Указывается, что «Крылья» сталкиваются с серьезной угрозой банкротства. Одной из причин финансовых проблем могут быть высокие зарплаты сотрудников и главного тренера команды Игоря Осинькина.
В свою очередь губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев упомянул о коррупции в российском футболе, рассказав, что к нему обратился один из футбольных функционеров с информацией о том, что «Крылья Советов» задолжали 36 миллионов рублей за решения судей.
Спортивный журналист ранее сообщил о серьезных финансовых трудностях «Крыльев Советов», возникших в результате подкупа судей. Губернатор Федорищев планировал уменьшить бюджет клуба на 1 миллиард рублей, выделив всего 600 миллионов, что является незначительной суммой для футбольного мира. Сам губернатор уточнил, что финансирование команды сократится на 800 миллионов, и общий бюджет составит 2,3 миллиарда рублей.