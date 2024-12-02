Развлечение для детей: В Новокузнецке уже неделю лежит каркас упавшей новогодней ёлки

В Новокузнецке уже неделю лежит упавшая новогодняя ёлка — никто не берётся её поднимать. Об этом сказано в записи сообщества «Южный Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте». Каркас, установленный в саду Дворца культуры «Алюминщик», рухнул, вероятно, из-за сильного ветра или недостаточного крепления.

Местные жители отмечают, что рядом с конструкцией открыт монтажный проём, который ничем не огорожен, а сама ёлка остаётся незакреплённой. По каркасу лазают дети, что вызывает беспокойство у горожан. Несмотря на это, никаких действий для устранения ситуации пока не предпринимается.