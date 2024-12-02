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2 декабря, 19:53

Развлечение для детей: В Новокузнецке уже неделю лежит каркас упавшей новогодней ёлки

В Новокузнецке рухнул каркас новогодней ёлки

Упавший каркас новогодней ёлки в Новокузнецке. Обложка © VK / Южный Кузбасс

Упавший каркас новогодней ёлки в Новокузнецке. Обложка © VK / Южный Кузбасс

В Новокузнецке уже неделю лежит упавшая новогодняя ёлка — никто не берётся её поднимать. Об этом сказано в записи сообщества «Южный Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте». Каркас, установленный в саду Дворца культуры «Алюминщик», рухнул, вероятно, из-за сильного ветра или недостаточного крепления.

Местные жители отмечают, что рядом с конструкцией открыт монтажный проём, который ничем не огорожен, а сама ёлка остаётся незакреплённой. По каркасу лазают дети, что вызывает беспокойство у горожан. Несмотря на это, никаких действий для устранения ситуации пока не предпринимается.

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Ранее большая металлическая фигура птицы рухнула на толпу зрителей во время рождественского фестиваля в коммуне Трувиль-Сюр-Мер на севере Франции. В результате происшествия 13 человек получили травмы. Организаторы фестиваля не сообщают, что стало причиной обрушения конструкции.

Артём Гапоненко
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