«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 декабря, 21:26

Люди с детьми греются в автомобилях: В столичном ЖК «Новое Внуково» полдня нет света и воды

Жители ЖК «Новое Внуково» в Москве более 8 часов сидят без света и отопления

Директор певицы Согдианы Евгений Гапонов, живущий в московском ЖК «Новое Внуково», рассказал SHOT о катастрофической ситуации: жители уже более восьми часов остаются без света, воды и отопления. Температура на улице упала ниже нуля, в квартирах холодно. Люди с детьми вынуждены греться в автомобилях или покидать свои дома.

Евгений Гапонов рассказал о катастрофической ситуации в московском ЖК «Новое Внуково». Видео © Telegram / SHOT

Управляющая компания «Самолёт» совершенно не торопится отвечать на вопросы замерзающих жителей домов. Говорят, что якобы борются с некоей поломкой. Евгений рассказал, что привезли генераторы, чтобы запитать дома, но их даже не подключили к сети.

Взрыв разбудил жителей подмосковного ЖК: во дворе рвануло пустое такси
Взрыв разбудил жителей подмосковного ЖК: во дворе рвануло пустое такси

Ранее Life.ru писал о пожаре в жилом комплексе «Зиларт» в Москве. Возгорание произошло в 16 Лоте. Там загорелся кондиционер. Огонь с быстрой скоростью успел перекинуться на кондиционерные блоки этажами выше. Информации о пострадавших не поступало.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Общество
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar