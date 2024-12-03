Люди с детьми греются в автомобилях: В столичном ЖК «Новое Внуково» полдня нет света и воды
Жители ЖК «Новое Внуково» в Москве более 8 часов сидят без света и отопления
Директор певицы Согдианы Евгений Гапонов, живущий в московском ЖК «Новое Внуково», рассказал SHOT о катастрофической ситуации: жители уже более восьми часов остаются без света, воды и отопления. Температура на улице упала ниже нуля, в квартирах холодно. Люди с детьми вынуждены греться в автомобилях или покидать свои дома.
Евгений Гапонов рассказал о катастрофической ситуации в московском ЖК «Новое Внуково». Видео © Telegram / SHOT
Управляющая компания «Самолёт» совершенно не торопится отвечать на вопросы замерзающих жителей домов. Говорят, что якобы борются с некоей поломкой. Евгений рассказал, что привезли генераторы, чтобы запитать дома, но их даже не подключили к сети.
Ранее Life.ru писал о пожаре в жилом комплексе «Зиларт» в Москве. Возгорание произошло в 16 Лоте. Там загорелся кондиционер. Огонь с быстрой скоростью успел перекинуться на кондиционерные блоки этажами выше. Информации о пострадавших не поступало.
Telegram / SHOT