Life.ru спросил у экономиста, на сколько подорожают шубы при резком росте доллара и евро

В случае резкого роста доллара и евро цены на шубы поднимутся. Как в беседе с Life.ru объяснил экономист Михаил Беляев, для импортных товаров курс иностранной валюты окажет прямое влияние на стоимость, так как продавцы будут пересчитывать цену в рублях, а также постараются на этом деле получить дополнительную прибыль.

По его словам, из-за этого шубы, привозимые из-за рубежа, подорожают, что повлияет и на отечественные изделия.

Это абсолютно точно. 10% это минимально, на сколько поднимутся цены на шубы у нас. Есть шубы люксовых брендов и мехов, и выделки, и коллекции. И есть более демократического плана. Скорее даже низкобюджетные шубы подорожают. Дешёвые шубы подорожают на 15%, а более верхнего ценового на 10%. Михаил Беляев Экономист

Эксперт также отметил, что если речь идёт об эксклюзивном изделии, то там свои законы ценообразования и своя ориентировка.