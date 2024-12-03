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3 декабря, 02:00

Life.ru спросил у экономиста, на сколько подорожают шубы при резком росте доллара и евро

Экономист Беляев: При резком росте доллара и евро цены на шубы в России вырастут

Девушка выбирает шубу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Девушка выбирает шубу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

В случае резкого роста доллара и евро цены на шубы поднимутся. Как в беседе с Life.ru объяснил экономист Михаил Беляев, для импортных товаров курс иностранной валюты окажет прямое влияние на стоимость, так как продавцы будут пересчитывать цену в рублях, а также постараются на этом деле получить дополнительную прибыль.

По его словам, из-за этого шубы, привозимые из-за рубежа, подорожают, что повлияет и на отечественные изделия.

Это абсолютно точно. 10% это минимально, на сколько поднимутся цены на шубы у нас. Есть шубы люксовых брендов и мехов, и выделки, и коллекции. И есть более демократического плана. Скорее даже низкобюджетные шубы подорожают. Дешёвые шубы подорожают на 15%, а более верхнего ценового на 10%.

Михаил Беляев

Экономист

Это абсолютно точно. 10% это минимально, на сколько поднимутся цены на шубы у нас. Есть шубы люксовых брендов и мехов, и выделки, и коллекции. И есть более демократического плана. Скорее даже низкобюджетные шубы подорожают. Дешёвые шубы подорожают на 15%, а более верхнего ценового на 10%.
Это абсолютно точно. 10% это минимально, на сколько поднимутся цены на шубы у нас. Есть шубы люксовых брендов и мехов, и выделки, и коллекции. И есть более демократического плана. Скорее даже низкобюджетные шубы подорожают. Дешёвые шубы подорожают на 15%, а более верхнего ценового на 10%.

Эксперт также отметил, что если речь идёт об эксклюзивном изделии, то там свои законы ценообразования и своя ориентировка.

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Ранее экономист объяснил, когда россиянам стоит ждать повышения цен на импортные товары. По его словам, перенос курсов на цены происходит с определённой временной задержкой. Если курс изменился, допустим, на 20 процентов, то цена повышается на 20 процентов поэтапно.

Екатерина Хмелева
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