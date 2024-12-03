Силы ПВО сбили за ночь беспилотник над Брянской областью
В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны работали только в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Там был сбит один беспилотный летательный аппарат. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений в результате инцидента не было.
Прошлой ночью над Россией сбили 15 украинских беспилотников. Помимо Брянской области зенитчики работали в Курской и Белгородской областях, а также в Крыму.
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