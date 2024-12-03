Силы ПВО сбили за ночь беспилотник над Брянской областью

В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны работали только в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там был сбит один беспилотный летательный аппарат. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений в результате инцидента не было.