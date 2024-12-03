«Орешник» (ракета)
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3 декабря, 04:43

Силы ПВО сбили за ночь беспилотник над Брянской областью

В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны работали только в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там был сбит один беспилотный летательный аппарат. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений в результате инцидента не было.

Два украинских беспилотника красиво сгорели над Россией
Два украинских беспилотника красиво сгорели над Россией

Прошлой ночью над Россией сбили 15 украинских беспилотников. Помимо Брянской области зенитчики работали в Курской и Белгородской областях, а также в Крыму.

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Артур Лапсаков
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