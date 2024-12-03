Российский танк с повреждённой башней помог прорвать оборону ВСУ

Экипаж российского танка Т-72Б3 группировки войск «Центр» помог прорвать оборону ВСУ, несмотря на повреждённую в ходе боя башню. Боевая машина прикрыла БМП со штурмовиками в ходе наступления на Красноармейском направлении. Об этом доложили в Минобороны России. Там сообщили, что танкисты получили боевую задачу прорвать укреплённую оборону ВСУ и прикрыть штурмовиков.

«В ходе выполнения задачи танк получил множественные повреждения от вражеских FPV-дронов и артиллерийских снарядов, один из дронов-камикадзе повредил поворотный механизм башни танка», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что после подбития экипаж танка не бросил боевых товарищей и продолжил выполнение задачи. При обнаружении позиций противника боевая машина поворачивалась целиком, чтобы нанести удар. В результате слаженной работы были поражены пулемётные позиции, точки АГС, блиндажи, а также живая сила противника. Боевые задачи были выполнены, позиции ВСУ захвачены.

В Минобороны назвали имена членов экипажа танка: командир, младший лейтенант Григорий Крышталь, наводчика-оператора, ефрейтор Алексей Клементьев и механик-водитель, сержант Владимир Замаруев. Как подчеркнули в МО, действия танкистов позволили сковать ВСУ и лишить их возможности вести ответный огонь.

«Пришлось действовать по обстановке. Работали, как на САУшке, доворачивали вправо, ехали, стреляли и снова доворачивали, и таким путём выполнили задачу», — отметил командир танка.