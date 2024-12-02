Наши парни стали применять уникальные наземные дроны-связисты на Запорожском направлении

Уникальные наземные беспилотники используют наши бойцы на запорожской линии фронта. Они помогают российским военным прокладывать линии связи, не подставляясь под удар, сообщает SHOT .

Разработкой этих устройств занимались военнослужащие из Амурской области. Каждый беспилотник проходит индивидуальную подготовку: его окрашивают и маскируют под конкретный ландшафт. Аппарат передвигается на двух гусеницах, что позволяет ему справляться с различным рельефом и увеличивает его манёвренность. Благодаря небольшим размерам и тщательно подобранной маскировке, машина становится практически невидимой для БПЛА противника.