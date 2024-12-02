Наши парни стали применять уникальные наземные дроны-связисты на Запорожском направлении
ВС РФ используют новые наземные дроны в зоне СВО для прокладки линий связи
Уникальные наземные беспилотники используют наши бойцы на запорожской линии фронта. Они помогают российским военным прокладывать линии связи, не подставляясь под удар, сообщает SHOT.
Разработкой этих устройств занимались военнослужащие из Амурской области. Каждый беспилотник проходит индивидуальную подготовку: его окрашивают и маскируют под конкретный ландшафт. Аппарат передвигается на двух гусеницах, что позволяет ему справляться с различным рельефом и увеличивает его манёвренность. Благодаря небольшим размерам и тщательно подобранной маскировке, машина становится практически невидимой для БПЛА противника.
Как сообщили SHOT в Народном фронте, такие дроны используются связистами для выполнения различных задач, требующих скрытности и манёвренности. Например, на крышу беспилотника можно установить катушку с проводом, что позволяет безопаснее прокладывать новые линии связи.
К слову, одна из относительно недавних отечественных разработок — дроны на оптоволокне — прекрасно проявляет себя в боевых условиях. Life.ru публиковал подборку кадров с Покровского направления, где российскими операторами только за ноябрь было уничтожено приличное количество украинской военной техники. ВСУ новинку тоже оценили и уже переняли себе на вооружение.