В Москве случилось массовое ДТП с 15 машинами

На Ленинградском проспекте на севере Москвы случилось массовое ДТП. Там столкнулись 15 автомобилей, сообщил представитель экстренных служб в беседе с РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошёл около дома № 37 по Ленинградскому проспекту. Все обстоятельства выясняются, данных о пострадавших нет.

«Движение в сторону центра по дублёру затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты», — прокомментировали ситуацию в Дептрансе столицы.