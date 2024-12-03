В Москве случилось массовое ДТП с 15 машинами
На Ленинградском проспекте на севере Москвы столкнулись 15 автомобилей
На Ленинградском проспекте на севере Москвы случилось массовое ДТП. Там столкнулись 15 автомобилей, сообщил представитель экстренных служб в беседе с РИА «Новости».
Отмечается, что инцидент произошёл около дома № 37 по Ленинградскому проспекту. Все обстоятельства выясняются, данных о пострадавших нет.
«Движение в сторону центра по дублёру затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты», — прокомментировали ситуацию в Дептрансе столицы.
Ранее в Петропавловске-Камчатском из-за гололедицы произошли массовые ДТП. Местные жители опубликовали видео со множеством скользящих по проезжей части автомобилей.
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