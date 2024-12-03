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3 декабря, 08:20

Захарова уличила Киев во лжи после отказа забирать пленных

Захарова: Киев продолжает саботировать обмен военнопленными

Киевский режим продолжает саботировать процесс обмена пленными. Цель подобного поведения ясна — продвинуть свои интересы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат обратила внимание, что 630 бойцов ВСУ, взятых в плен, не хотят возвращать домой, ведь Владимиру Зеленскому не нужны люди.

«В этом году Минобороны России направляло Украине предложения о передаче в рамках обменов 935 украинских военнопленных. При этом киевский режим отказался возвращать (иными словами, забирать) более 600 украинских военнослужащих без каких-либо причин», — написала Захарова в своём телеграм-канале, дополнив, что РФ готова незамедлительно передать 630 солдат на паритетных условиях.

По её словам, это доказывает, что обвинение России в отказе обмена военнопленными, является ложью.

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Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова разместила список из 630 украинских военнопленных, которых отказывается забирать Киев. Она выразила надежду на их скорое включение в обменный процесс, отметив, что эти пленные находятся на российской территории более года.

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Telegram / Мария Захарова

Мария Любицкая
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