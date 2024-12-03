«Украинцы прикрывались нами»: Семья из Курской области 3,5 месяца не выходила из дома из-за ВСУ

В Курской области семья с четырьмя детьми в течение трёх с половиной месяцев практически была лишена возможности выйти из дома, потому что в их село зашли военные ВСУ. Из-за танков и другой военной техники фактически в состоянии плена находились и другие мирные жители.

Об этом в беседе с RT рассказала Валентина из Казачьей Локни Суджанского района. Она отметила, что после проникновения в российское приграничье ВСУ позволяли местным жителям выходить только за водой и продуктами, связи с родными у них не было, а посещать Суджу можно было только по пропускам. Украинские военные не давали россиянам эвакуироваться, заявляя, мол, РФ не даёт гуманитарный коридор.

«На самом же деле украинцы просто прикрывались нами, нашими домами и ставили рядом свою технику. По сути, мы были в плену», — подчеркнула Валентина.

Семья из Курской области 3,5 месяца не выходила из дома из-за ВСУ. Фото © Telegram / RT

Украинские войска зашли в село в августе, а в середине ноября женщину вместе с детьми, мужем и отцом увезли в Сумы. Там пленные мирные жители провели шесть дней, при этом мужчин отделили от женщин и постоянно допрашивали.

«Связи с мужем и отцом у меня не было. На второй день в Сумах у меня началась истерика: я не знала, где они и живы ли вообще. Очень пожалела, что там оказалась», — призналась россиянка, которая уже вернулась в Россию вместе с семьёй.