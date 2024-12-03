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3 декабря, 08:15

Собянин: Москву посетили 19,7 миллиона туристов за девять месяцев 2024 года

Вид на Кремль. Обложка © Life.ru

Вид на Кремль. Обложка © Life.ru

Москва продолжает укреплять свои позиции как один из самых популярных туристических центров мира. За первые девять месяцев текущего года город принял на 8% больше туристов по сравнению с 2023 годом, достигнув отметки в 19,7 миллиона гостей.

«Этот показатель значительно превышает не только результаты 2023 года, но и рекордный допандемийный 2019-й», — опубликовано в личном блоге мэра столицы Сергея Собянина.

Помимо россиян, в Москву активно приезжают туристы из-за рубежа. Лидерами по числу иностранных гостей стали Китай, Индия, Турция, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Вьетнам.

Что касается внутренних туристов, то наибольшей популярностью пользуются Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также такие регионы, как Ростовская, Владимирская, Тульская, Нижегородская, Калужская области, республика Татарстан, Саратовская и Тверская области.

Что привлекает туристов в Москве:

  • Богатое культурное наследие. Кремль, Красная площадь, Третьяковская галерея, Большой театр — это лишь малая часть того, что может предложить столица.
  • Современная инфраструктура. Москва активно развивается и предлагает туристам комфортные отели, рестораны, торговые центры и транспортную систему.
  • Разнообразие развлечений. В городе много развлечений на любой вкус: от посещения музеев и театров до прогулок по паркам и участия в городских фестивалях.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост туристической активности в Москве. Городские власти планируют реализовать ряд новых проектов, направленных на развитие туризма, таких как создание новых маршрутов и модернизация музеев.

Москва продолжает укреплять свои позиции как один из самых привлекательных туристических центров мира. Благодаря богатому культурному наследию, современной инфраструктуре и активной государственной поддержке город привлекает всё больше туристов со всего мира.

Турист прыгнул в Москву-реку с теплохода, выплыл и пошёл в кафе
Турист прыгнул в Москву-реку с теплохода, выплыл и пошёл в кафе

Ранее сообщалось, что с января по март 2024 года Москву посетили полмиллиона иностранных туристов. Это на 40% больше, чем годом ранее.

Валентина Раппопорт
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