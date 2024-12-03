Собянин: Москву посетили 19,7 миллиона туристов за девять месяцев 2024 года

Москва продолжает укреплять свои позиции как один из самых популярных туристических центров мира. За первые девять месяцев текущего года город принял на 8% больше туристов по сравнению с 2023 годом, достигнув отметки в 19,7 миллиона гостей.

«Этот показатель значительно превышает не только результаты 2023 года, но и рекордный допандемийный 2019-й», — опубликовано в личном блоге мэра столицы Сергея Собянина.

Помимо россиян, в Москву активно приезжают туристы из-за рубежа. Лидерами по числу иностранных гостей стали Китай, Индия, Турция, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Вьетнам.

Что касается внутренних туристов, то наибольшей популярностью пользуются Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также такие регионы, как Ростовская, Владимирская, Тульская, Нижегородская, Калужская области, республика Татарстан, Саратовская и Тверская области.

Что привлекает туристов в Москве: Богатое культурное наследие. Кремль, Красная площадь, Третьяковская галерея, Большой театр — это лишь малая часть того, что может предложить столица.

Современная инфраструктура. Москва активно развивается и предлагает туристам комфортные отели, рестораны, торговые центры и транспортную систему.

Разнообразие развлечений. В городе много развлечений на любой вкус: от посещения музеев и театров до прогулок по паркам и участия в городских фестивалях.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост туристической активности в Москве. Городские власти планируют реализовать ряд новых проектов, направленных на развитие туризма, таких как создание новых маршрутов и модернизация музеев.

Москва продолжает укреплять свои позиции как один из самых привлекательных туристических центров мира. Благодаря богатому культурному наследию, современной инфраструктуре и активной государственной поддержке город привлекает всё больше туристов со всего мира.