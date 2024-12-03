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3 декабря, 09:54

Не с кофе: В Братске утро мужчины началось с падения на льду и попадания под машину

Житель Братска ранним утром сначала поскользнулся, а затем его сбила машина

В Братске Иркутской области на камеры видеонаблюдения попал местный житель, день которого не задался с самого начала. Всего за несколько минут мужчина успел поскользнуться на льду и угодить под колёса автомобиля. Кадры приводит паблик «Первый в Братске».

Утро 27 ноября явно не задалось для жителя Братска. Видео © VK / «Первый в Братске»

На видеоролике видно, как мужчина теряет равновесие и поскальзывается на льду. С трудом поднявшись, он тут же угодил под колеса автомобиля, который выезжал со двора. Водитель легковушки прокатил пострадавшего на капоте и даже не остановился.

Мальчик перекрестился перед чуть не сбившим его водителем и довёл россиян до истерики
Мальчик перекрестился перед чуть не сбившим его водителем и довёл россиян до истерики

А ранее Life.ru рассказывал, что водитель «Лады» сбил женщину с двухлетним ребёнком во дворе дома в Подмосковье. Пострадавшие попали в больницу.

Обложка ©

VK / «Первый в Братске»

Мария Любицкая
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