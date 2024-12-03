Соскучившиеся по Солнцу россияне начали массово скупать витамин D3

Россияне в последние три месяца начали активно бороться с хандрой и нехваткой солнечных лучей. Покупательский спрос на витамин D3 вырос на 50-60%, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, продажи витаминок этой группы на маркетплейсах увеличились более чем на 40%. Продавцы объясняют это потребностью в энергичном состоянии, которое может пропадать из-за нехватки солнца. Люди ощущают апатию, нехватку сил и раздражение. Медики рекомендуют принимать витамин D3 круглогодично.

В одном из маркетплейсов отметили, что с сентября по ноябрь спрос вырос на 57%, а средняя сумма покупки достигла 677 рублей. Отечественные производители предлагают витамины стоимостью от 300 до 800 рублей. D3 от американских фармакомпаний обойдётся в две тысячи рублей. В течение осенних месяцев средняя цена особо не колебалась, за исключением нескольких продавцов.