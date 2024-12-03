«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 09:06

Соскучившиеся по Солнцу россияне начали массово скупать витамин D3

SHOT ПРОВЕРКА: За последние три месяца в России на 50% вырос спрос на витамин D3

Россияне в последние три месяца начали активно бороться с хандрой и нехваткой солнечных лучей. Покупательский спрос на витамин D3 вырос на 50-60%, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, продажи витаминок этой группы на маркетплейсах увеличились более чем на 40%. Продавцы объясняют это потребностью в энергичном состоянии, которое может пропадать из-за нехватки солнца. Люди ощущают апатию, нехватку сил и раздражение. Медики рекомендуют принимать витамин D3 круглогодично.

В одном из маркетплейсов отметили, что с сентября по ноябрь спрос вырос на 57%, а средняя сумма покупки достигла 677 рублей. Отечественные производители предлагают витамины стоимостью от 300 до 800 рублей. D3 от американских фармакомпаний обойдётся в две тысячи рублей. В течение осенних месяцев средняя цена особо не колебалась, за исключением нескольких продавцов.

Эндокринолог назвала 4 основных «зимних» витамина
Эндокринолог назвала 4 основных «зимних» витамина

Ранее врач напомнила россиянам о важности употребления цитрусовых в холодное время года. За счёт избытка витамина С, они защищают организм от вирусов и инфекций. Помимо этого, апельсины, мандарины и прочие наполнены другими полезными веществами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jan Krava

Николай Рюмин
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Общество
  • Здоровье
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar