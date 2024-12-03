В России разработали дрон «Гаргулья»
Российские разработчики представили дрон «Гаргулья» для мониторинга ЛЭП
Сотрудники уральской «Лаборатория будущего» разработали дрон «Гаргулья», который будет использоваться для аэросъёмки, необходимой при мониторинге линий электропередачи. Об этом рассказал коммерческий директор компании Павел Камнев. По его словам, порядка 60% компонентов БПЛА являются отечественными.
«Гаргулья» — это лёгкий, компактный дрон для ведения видеонаблюдения. На практике аппарат применяется для облёта опор ЛЭП и оценки состояния сцепной арматуры и изоляторов, а также для оценки состояния самих опор ЛЭП на предмет коррозии и разрушения соединительных элементов», — отметил собеседник RT.
Он добавил, что на дрон можно установить Full HD камеру с десятикратным оптическим зумом или камеру с шестикратным зумом и тепловизором, способную передавать изображение в разрешении 4K. Аппарат обладает аккумуляторной батареей, что обеспечивает время полёта около 35 минут. Грузоподъёмность «Гаргульи» составляет полкило, а дальность связи варьируется от пяти до семи км в зависимости от особенностей рельефа.
Камнев подчеркнул, что беспилотник будет особенно полезен в труднодоступных местах, где традиционные методы обследования могут быть невозможны или слишком затратны. Также «Гаргулья» может использоваться в других сценариях, например, для обследования строительных объектов и территорий промышленных предприятий. Дрон, к слову, будет применяться не только в России, но и в ОАЭ, Индии, Турции и других странах.
Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ начали применять наземные дроны-связисты на Запорожском направлении. Уникальные наземные беспилотники помогают российским военным прокладывать линии связи, не подставляясь под удар противника.
Kandinsky 3.1 / Life.ru