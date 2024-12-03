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3 декабря, 09:01

Путин поручил рассмотреть до 5 декабря вопросы об обеспечении автономности ОКР

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопросы о сохранении автономности деятельности Олимпийского комитета РФ до 5 декабря. Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован на сайте Кремля.

«Администрации президента Российской Федерации совместно с Минспортом России и при участии Олимпийского комитета России дополнительно рассмотреть вопросы о сохранении автономности деятельности Олимпийского комитета России», — говорится в документе.

Также в перечне говорится о необходимости обеспечить деятельность президента ОКР в полном соответствии с Олимпийской хартией, уставом организации и решениями, принятыми Олимпийским собранием. Исполнить поручения необходимо до 5 декабря, ответственными назначены помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин и министр спорта России Михаил Дегтярёв.

Дегтярёв является единственным кандидатом на пост главы ОКР
Дегтярёв является единственным кандидатом на пост главы ОКР

Напомним, 17 октября Путин провёл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Глава государства отметил, что Олимпийский комитет РФ должен сохранить автономность.

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Life.ru

Никита Никонов
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