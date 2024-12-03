Путин поручил рассмотреть до 5 декабря вопросы об обеспечении автономности ОКР

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопросы о сохранении автономности деятельности Олимпийского комитета РФ до 5 декабря. Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован на сайте Кремля.

«Администрации президента Российской Федерации совместно с Минспортом России и при участии Олимпийского комитета России дополнительно рассмотреть вопросы о сохранении автономности деятельности Олимпийского комитета России», — говорится в документе.

Также в перечне говорится о необходимости обеспечить деятельность президента ОКР в полном соответствии с Олимпийской хартией, уставом организации и решениями, принятыми Олимпийским собранием. Исполнить поручения необходимо до 5 декабря, ответственными назначены помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин и министр спорта России Михаил Дегтярёв.