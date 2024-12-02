Дегтярёв является единственным кандидатом на пост главы ОКР
Михаил Дегтярёв. Фото © Минспорта РФ
Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв будет избираться на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР) на безальтернативной основе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
«На сегодняшний день Михаил Дегтярёв — единственный кандидат на пост президента ОКР», — сообщил источник агентства.
Экс-глава ОКР Станислав Поздняков в октябре решил по своему желанию покинуть пост. По его словам, он не жалеет о своём решении, поскольку свою работу всегда делал с удовольствием. Позднее в комитете рассказали, что выборы президента организации назначены на 13 декабря.