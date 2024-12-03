Путин поручил открыть Государственный музей спорта на территории Министерства
Президент России Владимир Путин поручил открыть на территории Министерства спорта РФ Государственный музей спорта. Об этом стало известно из итогов заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.
«Минспорту России... при участии Минкультуры России, Росимущества и правительства Москвы создать за счёт внебюджетных средств на территории, на которой находится Минспорт России, дополнительную инфраструктуру для размещения федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный музей спорта», — говорится в сообщении с уточнением, что его благоустройство должно быть организовано с использованием инвестиционных механизмов.
Сроки предоставления доклада — до 30 июля 2025 года, а затем его ежегодное обновление. Ответственный за исполнение обязанностей — министр спорта России Михаил Дегтярёв.
Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин поручил расширить полномочия Министерства спорта. Также он поручил актуализировать требования к деятельности всех спортивных и физкультурных организаций с учётом.
Life.ru