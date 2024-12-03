В Госдуме предложили наделить россиян приоритетным правом на трудоустройство
ЛДПР и сенаторы внесли проект приоритетном праве россиян на трудоустройство
Россиян могут наделить приоритетным правом при трудоустройстве. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.
Авторы инициативы, депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы, предложили принимать иностранных граждан на работу только при отсутствии кандидатов из России.
«Законопроектом предлагается нормативно закрепить приоритет трудоустройства граждан Российской Федерации, а в случае невозможности обеспечить занятие вакантной должности такими гражданами, работодатель заключает трудовой договор с иностранными гражданами или лицами без гражданства», — указано в пояснительной записке законопроекта, опубликованного в думской электронной базе.
Внести изменения предлагают в статьи 327.1 и 351.5 ТК РФ. По словам Слуцкого, для начала необходимо обеспечить работой с достойной заработной платой россиян. Он также отметил, что при найме низкоквалифицированных мигрантов снижается качество товаров и услуг. При этом они очень часто несут угрозу опасности населению России.
Напомним, что с декабря этого года в силу вступил новый закон, касающийся иностранных граждан. Теперь они обязаны предоставлять свои биометрические данные (отпечаток пальца и изображение лица) при въезде в страну. Экспериментальный сбор биометрии будет производиться только на границе в московских аэропортах и на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области.
Life.ru