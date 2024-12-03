«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 09:25

ВС РФ ударили по объектам энергетики ВПК Украины и военным аэродромам

Российские войска нанесли удары по объектам энергетики военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов», — говорится в сообщении.

Также нанесены удары по противнику в 142 районах.

Российский «удар возмездия» не пощадил аэродрома базирования F-16
Российский «удар возмездия» не пощадил аэродрома базирования F-16

Накануне, 2 декабря, наши войска также разгромили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, пункты управления беспилотниками.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar