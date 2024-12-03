ВС РФ ударили по объектам энергетики ВПК Украины и военным аэродромам
Российские войска нанесли удары по объектам энергетики военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов», — говорится в сообщении.
Также нанесены удары по противнику в 142 районах.
Накануне, 2 декабря, наши войска также разгромили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, пункты управления беспилотниками.
ТАСС / Алексей Коновалов