«Такого никогда не было»: Жителей азиатской части России предупредили о погодных аномалиях

В большинстве регионов азиатской части России прогнозируются колоссальные температурные аномалии, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, из-за климатических особенностей воздух прогреется значительно выше нормы.

«Обусловлено это тем, что атлантический воздух перемещается с большой уверенностью, чего раньше никогда не было, не только на европейской территории страны, но и далеко за Урал», — пояснил синоптик в беседе с RT.

Он отметил, что аномально высокую температуру стоит ждать на Урале, в Западной Сибири, в Красноярском, Хабаровском краях, Магаданской области и Якутии. Речь идёт о положительных отклонениях в пределах 14-20 градусов. Тем не менее в европейской части страны погода будет соответствовать норме, заключил специалист.