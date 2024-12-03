«Такого никогда не было»: Жителей азиатской части России предупредили о погодных аномалиях
Синоптик Вильфанд: Азиатскую часть РФ ждут колоссальные температурные аномалии
В большинстве регионов азиатской части России прогнозируются колоссальные температурные аномалии, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, из-за климатических особенностей воздух прогреется значительно выше нормы.
«Обусловлено это тем, что атлантический воздух перемещается с большой уверенностью, чего раньше никогда не было, не только на европейской территории страны, но и далеко за Урал», — пояснил синоптик в беседе с RT.
Он отметил, что аномально высокую температуру стоит ждать на Урале, в Западной Сибири, в Красноярском, Хабаровском краях, Магаданской области и Якутии. Речь идёт о положительных отклонениях в пределах 14-20 градусов. Тем не менее в европейской части страны погода будет соответствовать норме, заключил специалист.
Ранее Вильфанд раскрыл Life.ru, когда Москву заметёт снегом. По его словам, обычно снежный покров в столичном регионе устанавливается 28-30 ноября, однако в этом году он немного запаздывает.
Life.ru