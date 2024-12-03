Москвичи выберут лучший рецепт оливье в проекте «Активный гражданин»

В рамках проекта «Активный гражданин» москвичи смогут выбрать лучший рецепт оливье. Жители столицы также ответят на вопросы о составе других популярных блюд, таких как крабовый салат, «Мимоза», селёдка под шубой и холодец, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Москвичи будут составлять свои версии любимых новогодних блюд и выбирать интересные начинки для традиционного салата, без которого сложно представить Новый год. Участники голосования определят, какой мясной ингредиент лучше всего подойдёт для оливье — варёная колбаса, говядина, курица, индейка, язык или же вегетарианский вариант.

Кроме того, эксперты проекта ожидают, что горожане поделятся своим опытом приготовления селёдки под шубой, а результаты голосования позволят определить порядок формирования слоёв этого салата. Также москвичи смогут выбрать, какие консервы они предпочитают использовать для «Мимозы»: горбушу, треску, тунец, сайру или скумбрию, и назвать ингредиенты для крабового салата.

Отдельное внимание будет уделено холодцу, который традиционно готовится на особые случаи. Участники голосования обсудят, стоит ли добавлять желатин при приготовлении этого блюда, так как мнения по этому поводу сильно разнятся.

Салат оливье появился в России в середине 19 века. Его автором считается французский шеф-повар Люсьен Оливье, который работал в московском ресторане «Эрмитаж». Первоначально рецепт блюда был достаточно сложным и включал различные ингредиенты, такие как дичь, раковые шейки, языки и другие деликатесы. Постепенно, по мере распространения, салат трансформировался в более доступную вариацию, в которой основными ингредиентами стали варёная колбаса, картофель, морковь, яйца и зелёный горошек, а также майонез.