ЦБ выпустил памятную серебряную монету в честь 125-летия МХТ им. Чехова

Банк России выпустил в обращение памятные серебряные три рубля. Коллекционная монета приурочена к 125-летию основания Московского художественного общедоступного театра, созданного выдающимися театральными деятелями В. И. Немировичем-Данченко и К. С. Станиславским, сообщили в пресс-службе регулятора.

ЦБ выпустил памятную монету. Видео © Telegram / Банк России

Одним из первых спектаклей, показанных на сцене Московского художественного театра, была знаменитая «Чайка» Антона Павловича Чехова. Она стала символом МХТ и продолжает украшать исторический занавес театра. Изображение этой пьесы также представлено на новой монете.

Три рубля имеют прямоугольную форму размером 51,0 мм на 32,0 мм, выполнены из серебра (проба сплава — 925) и содержат 31,1 г драгоценного металла в чистом виде. На лицевой стороне расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, а на оборотной — исторический занавес с фигурой летящей чайки, выполненный с использованием технологии лазерного матирования.

Монета будет доступна для приобретения в АО «Гознак» и в банках-партнёрах Банка России. Тираж — три тысячи штук. Трёхрублевая чайка будет являться законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации.

Банк России выпускает множество коллекционных и памятных монет, которые посвящены различным темам, включая исторические события, культурные памятники, известных личностей и природные ресурсы страны. Монеты часто имеют оригинальный дизайн и могут быть официально выпущены в ограниченном количестве, что делает их интересными для коллекционеров. Информацию о конкретных выпусках можно найти на официальном сайте Банка России или в специализированных каталогах.