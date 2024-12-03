В Омске вынесен приговор по делу зэка, который захватил и изнасиловал медсестру

В Омске суд приговорил заключённого, который в прошлом году захватил и изнасиловал медсестру, к 18,6 года лишения свободы. Первые четыре года арестант проведёт в тюрьме, последующие — в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на 1,5 года. Об этом сообщает СК РФ.

«Судом на основании собранных следственным управлением СК РФ по Омской области доказательств вынесен приговор ранее неоднократно судимому мужчине, признанному виновным по п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст.131 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Речь идёт о статьях «захват или удержание лица в качестве заложника, с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «изнасилование».