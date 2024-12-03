В Омске вынесен приговор по делу зэка, который захватил и изнасиловал медсестру
В Омске заключённого, изнасиловавшего медсестру, приговорили к 18,6 года колонии
В Омске суд приговорил заключённого, который в прошлом году захватил и изнасиловал медсестру, к 18,6 года лишения свободы. Первые четыре года арестант проведёт в тюрьме, последующие — в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на 1,5 года. Об этом сообщает СК РФ.
«Судом на основании собранных следственным управлением СК РФ по Омской области доказательств вынесен приговор ранее неоднократно судимому мужчине, признанному виновным по п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст.131 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.
Речь идёт о статьях «захват или удержание лица в качестве заложника, с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «изнасилование».
Напомним, 3 августа 2023 года 36-летний Павел Губарев, осуждённый на 18 лет, сказал охраннику, что ему плохо, и попросился к врачу. В медсанчасти лечебно-исправительной колонии № 2 в Омске злоумышленник закрыл дверь изнутри и, угрожая 26-летней медсестре лезвием от канцелярского ножа, изнасиловал её и удерживал в течение трёх часов. За совершённые преступления арестанту грозило до 25 лет лишения свободы.
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