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3 декабря, 09:58

Как распознать агрессивный и тихий рак: основные признаки

При сохранении и улучшении симптомов врачи советуют обратиться к специалистам. Обложка © freepik.com / Drazen Zigic

При сохранении и улучшении симптомов врачи советуют обратиться к специалистам. Обложка © freepik.com / Drazen Zigic

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) поделилась важной информацией о симптомах одного из самых опасных и трудно диагностируемых заболеваний — рака поджелудочной железы. В своей публикации в соцсетях специалисты предупредили о характерных признаках этой болезни, которая может развиваться как в агрессивной, так и в более тихой форме, не давая очевидных сигналов на ранних стадиях.

Одним из самых заметных симптомов является желтизна кожи и белков глаз. «Желтизна кожи может быть проявлением того, что печень испытывает нагрузку, и этот симптом является одним из первых сигналов, на которые стоит обратить внимание», — сообщают эксперты NHS.

Кроме того, рак поджелудочной железы часто сопровождается высокой температурой, чувством жара или озноба. Эти признаки можно ошибочно посчитать проявлениями простуды или гриппа, но в совокупности с другими симптомами — это тревожный сигнал.

Также врачи советуют обратить внимание на изменения в стуле: диарея или, наоборот, запоры иногда связаны с расстройствами работы поджелудочной железы. Также одним из признаков этого рака является боль в верхней части живота, отдающая в спину, особенно после еды. Потеря аппетита или необъяснимое похудение — ещё один тревожный симптом, который может указывать на развитие опухоли в поджелудочной железе. К нему часто присоединяются чувство усталости, слабости и постоянного упадка сил.

Помимо этого, рак поджелудочной железы может вызывать тошноту, рвоту и другие расстройства желудка. Эти симптомы можно спутать с гастритом или пищевым отравлением. Важно понимать, что при длительных болевых ощущениях необходимо обратиться к врачу.

Не стоит забывать о других возможных признаках, таких как зуд кожи, потемнение мочи и изменения в цвете кала. Эти симптомы часто возникают при нарушениях в работе печени, которые также могут быть связаны с раковыми процессами в поджелудочной железе. Важно помнить, что наличие одного или нескольких из этих признаков не означает непременно наличие рака. Однако если они сохраняются или ухудшаются, врачи рекомендуют пройти медицинское обследование.

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А ранее россиянам назвали самую частую причину рака поджелудочной железы. По словам медика, ослабление этого органа на фоне неправильного питания может спровоцировать развитие РПЖ.

Валентина Раппопорт
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