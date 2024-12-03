Учёные из Томска обнаружили микропластик в снегах Сибири

Учёные Томского государственного университета обнаружили, что даже в самых отдалённых уголках Западной Сибири снег загрязнён микропластиком. Это открытие стало настоящим потрясением для научного мира и общественности, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Исследования, проведённые на обширных территориях от Алтайских гор до Полярного круга, позволили выявить в пробах снега двенадцать типов пластиковых полимеров. Наиболее распространённым оказался полиэтилентерефталат, который используется для производства пластиковых бутылок.

«Согласно результатам анализа осаждённого снега, частицы полимеров были обнаружены даже в самых отдалённых от населённых пунктов местах. Больше всего зафиксировано частиц вискозы и полиэтилентерефталата (ПЭТ) в виде волокон. Эти полимеры используются в текстильной промышленности и активно применяются в суровых климатических условиях Сибири и Арктики», — указано в сообщении.

Ситуация осложняется тем, что Западная Сибирь находится в непосредственной близости от Арктики, одного из самых уязвимых регионов планеты. Загрязнение снега микропластиком может негативно повлиять на местную флору и фауну, а также на климатические процессы.

Основными источниками загрязнения являются промышленное производство, автомобильный транспорт, синтетические ткани и косметические средства. Микроволокна от одежды, частицы шин и тормозных колодок, а также микрогранулы из косметики попадают в окружающую среду и разносятся ветром на огромные расстояния.

Открытие учёных из Томского государственного университета стало тревожным звонком. Загрязнение снега микропластиком — это серьёзная проблема, требующая немедленных действий. Если население Земли не предпримет решительные меры, последствия могут быть катастрофическими для нашей планеты.