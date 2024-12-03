В центре Екатеринбурга на большом экране показали порно

Накануне в центре Екатеринбурга произошёл во всех смыслах любопытный инцидент. На рекламном щите около водонапорной башни на площади Труда показали порно. Однако после трансляции ролика для взрослых все информационные щиты в городе были отключены, сообщает URA.ru со ссылкой на мэрию города.

В центре Екатеринбурга рекламный экран транслировал порно. Видео © Telegram / ДНО ИСЕТИ

«Сейчас владелец экрана — Музей истории Екатеринбурга — обратился к разработчикам программного продукта, с тем чтобы установить соответствующие фильтры. После этого экраны продолжат работу», — уточнили в пресс-службе.

Свидетели инцидента предположили, что оператор экранов мог забыть отключить свой компьютер от дисплея рекламного щита, однако точная причина случившегося пока остаётся неизвестной. В мэрии подчеркивают, что подключиться к экрану мог любой человек, так как программа, управляющая рекламным щитом, предполагает возможность выхода в браузер.